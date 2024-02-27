Çorum'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Sincan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Yozgat'tan Alaca istikametine giden 54 yaşındaki Mahir G. Kontrolündeki kamyonet, Sincan köyü yakınlarında kontrolden çıktı ve devrildi. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza esnasında yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Mahir G., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.