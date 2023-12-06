Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Ş.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B. ile B.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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