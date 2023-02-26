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Otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:52
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Çorum'da otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki otomobil, Mert İ. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Mert İ. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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