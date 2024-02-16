Çorum’da yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İHA
Çorum’da yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Çorum’da uzun süredir haber alınamayan 87 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de meydana gelen olayda, 87 yaşındaki Ömer Avşar’dan uzun süredir haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bunun üzerine yaşlı adamın adresine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri, Avşar’ı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Avşar'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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