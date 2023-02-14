Afet bölgesi Hatay’a takviye ekip gönderildi

İHA’nın haberine göre, Sungurlu Belediyesi, aralarında gönüllü aşçı ve arama kurtarma destek personelinden oluşan ekibi Hatay’a uğurladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Aşevimizin ihtiyacı olan malzemeleri, gönüllü aşçılarımızı ve arama kurtarma destek personelimizi Hatay'a uğurladık” dedi.

'YAKACAK MALZEMELERİ YOLA ÇIKTI

Sungurlu'da yardımsever vatandaşlar tarafından toplanan yakacak malzemeleri afet bölgesine gönderildi.

Sungurlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sungurlulu yardımsever hemşehrilerimiz tarafından, deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim edilen yakacak malzemeleri, hayırsever kamyon sahiplerimiz tarafından ücretsiz bir şekilde afet bölgesine gönderildi. Katkı veren bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullandı.