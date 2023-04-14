﻿Dünyaca ünlü pilot test yarışında öldü

Editör: Ufuk Cingöz
Şampiyonanın dördüncü ayağı Hırvatistan Rallisi hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın Waterford kentinde test sürüşüne çıkan 33 yaşındaki Breen'in geçirdiği kazada hayata gözlerini yumdu.
Ünlü pilotun araçta bulunan yardımcısı James Fulton'ın ise kaza sırasında yara almadı.
KAHREDEN HABER
Üç etabı tamamlanan WRC'nin ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Breen, pilotlar klasmanında 19 puanla 6. sırada yer alırken iddialı konumda bulunuyordu.
BAŞARILARLA DOLU BİR ÖMÜR
Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı 2011'de, Super 2000 Dünya Ralli Şampiyonası'nı ise 2012 yılında kazanan Craig Breen, Monte Carlo, Galler, Fransa ve İspanya'da düzenlenen ralli şampiyonalarında da podyumun zirvesinde yer almıştı.