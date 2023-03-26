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Creed filminin yıldızı Jonathan Majors gözaltına alındı

New York Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Creed filminin yıldızı Jonathan Majors bir kadınla tartıştı. Tartışma sırasında kadın yaralanırken ünlü oyuncu gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:07
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Creed filminin yıldızı Jonathan Majors bir kadını yaralama suçundan gözaltına alındı.

Creed filminin yıldızı Jonathan Majors gözaltına alındı
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"Creed" filminin üçüncü serisinde başrolü oynayan Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirildi.

Açıklamada, "Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, an itibarıyla hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

KİMSEYE BİR YANLIŞI OLMADI

Ünlü oyuncunun menajeri basına "Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz." açıklamasında bulunuldu

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