Cristiano Ronaldo bir kez daha dünya futbol tarihine geçti!

Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr, Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen kupa karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanırken taraftarlar, dünya futbol tarihine geçecek bir ana tanıklık etti.

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

CRISTIANO RONALDO'DAN İNANILMAZ BAŞARI!

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, dakika 41'de penaltı vuruşunu gole çevirerek Suudi Arabistan ekibindeki 100. golünü kaydetti.Dünyaca ünlü yıldız futbolcu; Real Madrid (450 gol), Manchester United (145 gol), Juventus (101 gol) ve Portekiz Milli Takımı'nın (139 gol) ardından Al-Nassr'da da 100 gole ulaşarak tarihte bunu başarak ilk ve tek futbolcu oldu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! O isim İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması