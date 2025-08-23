Cristiano Ronaldo bir kez daha dünya futbol tarihine geçti!

Kaynak: Haber Merkezi
Kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, yine ulaşılması zor başarıya bir imza attı. Portekizli yıldız, Suudi ekibinde 100. golünü attı ve 4 farklı takımla bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr, Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen kupa karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanırken taraftarlar, dünya futbol tarihine geçecek bir ana tanıklık etti.

CRISTIANO RONALDO'DAN İNANILMAZ BAŞARI!

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, dakika 41'de penaltı vuruşunu gole çevirerek Suudi Arabistan ekibindeki 100. golünü kaydetti.Dünyaca ünlü yıldız futbolcu; Real Madrid (450 gol), Manchester United (145 gol), Juventus (101 gol) ve Portekiz Milli Takımı'nın (139 gol) ardından Al-Nassr'da da 100 gole ulaşarak tarihte bunu başarak ilk ve tek futbolcu oldu.

