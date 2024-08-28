Cristiano Ronaldo'nun hedefi 1000 gol

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Cristiano Ronaldo'nun hedefi 1000 gol

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo yeni hedefini 1000 gol olarak belirledi.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, kendisini hala iyi hissettiğini ve futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtti. “Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım” diyen Ronaldo, hâlâ top sürebildiğini, şut çekebildiğini ve gol atabildiğini vurguladı.

Ronaldo’nun hedefi ise oldukça iddialı: “Futbol tarihinin en skorer oyuncusuyum. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim.

Geçtiğimiz günlerde attığı golle 900 gole ulaşan 39 yaşındaki Ronaldo’nun Al Nassr ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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