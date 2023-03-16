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Cübbeli Ahmet fena faka bastı. Yanıldığını kendisi de kabul etti

Cübbeli Ahmet’in 14 Mart’ı 15 Mart’a bağlayan geceye dikkat edin uyarısı sonrası Kayseri’de vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Kehaneti tutmayan cübbeli bir açıklama daha yaptı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:56
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Cübbeli Ahmet fena faka bastı. Yanıldığını kendisi de kabul etti

Cübbeli Ahmet fena faka bastı. Yanıldığını kendisi de kabul etti
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Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı bu açıklaması birçok ilimizde paniğe neden oldu. Hatta deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

YENİ AÇIKLAMA: BİR ŞEY DEMEDİK Kİ
Kehaneti tutmayınca gözlerin çevrildiği Cübbeli'den yeni bir açıklama geldi. Video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart'tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri'ye selamlar olsun" dedi.

CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?
Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki '14.3 buna dikkat et.' O da '3'üncü ayın 14'üne dikkat et' diye anlamış. Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3'üncü ay mart oluyor, 14'ü de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik."

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