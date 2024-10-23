Cübbeli Ahmet'ten Bahçeli’ye yanıt! Dikkat çeken bir örnek verdi

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan için yaptığı çağrıya Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden bir örnekle yanıt verdi.

15 yıl önce helikopterinin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir cümlesini aktaran Cübbeli Ahmet'in paylaşımı büyük dikkat çekti.

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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cübbeli Ahmet “Gündem hakkında şöyle bir yorum da benden gelsin” diyerek Bahçeli’ye tepki dolu sözlerle bir paylaşım yaptı.

Cübbeli Ahmet paylaşımında "Bir kere merhum Şehit Muhsin Başkanımız ile otururken şöyle demişti: “Ahmet Efendi! Birilerine teklif edildiği gibi bana da: ‘Amerika ile anlaşırsan önün açılır, sen onlara tamam de desteği al, sonra sözünü bozarsın.’ diye teklif geldi. Ben de onlara ‘Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur.’ diye cevap vermiştim.

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Allâh-u Teâlâ, rûhunu şâd eylesin, ondaki şuurdan bir nebze de düşmandan nasıl sakınılacağı bilincinden mahrum olanlara nasîb eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili "Terörist başına çağrımın içyüzünü anlayamayanlar, saptırmaya çalışanlar çok. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." diye konuştu.