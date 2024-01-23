Cübbeli Ahmet’ten Başak Demirtaş yorumu: Ekrem Bey kaybeder diye adaylığına çok iyi bakıyorum

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Cübbeli Ahmet’ten Başak Demirtaş yorumu: Ekrem Bey kaybeder diye adaylığına çok iyi bakıyorum
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığına, "Ekrem Bey kaybeder diye" çok iyi baktığını söyledi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin uygun görmesi durumunda 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul’dan aday olabileceğini söyledi.

tv100’de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Başak Demirtaş’ın olası adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CUMHUR'UN YANINDAYIZ HER ZAMAN"

Hacır'ın, "Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Cübbeli, "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur’un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur’un uygun olduğunu görüyorum" yanıtını verdi.

"EKREM BEY KAYBEDER DİYE"

Cübbeli, programın katılımcılarından gazeteci Barış Yarkadaş'ın, "Siz Sayın Başak Demirtaş’ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise, "Çok iyi bakıyorum" diye yanıtladı.

Cübbeli Ahmet, Yarkadaş'ın "Neden?" sorusunu da, "Ekrem Bey kaybeder diye" cevabını verdi.

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