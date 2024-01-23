Fatih Portakal’dan dikkat çeken çıkış: Bay bay Ekrem İmamoğlu...

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Fatih Portakal’dan dikkat çeken çıkış: Bay bay Ekrem İmamoğlu...
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın, DEM Parti’nin İstanbul adayı olacağına ilişkin iddiaları değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, “İhtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu…” dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala, siyasi partiler de aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.

İstanbul için AKP, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u aday gösterirken CHP ise mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile devam etme kararı aldı.

İYİ Parti ile DEM Parti ise henüz adaylarını açıklamadı.

''HALK İSTER, PARTİMİZ UYGUN GÖRÜRSE DÜŞÜNEBİLİRİZ''

Son olarak ise Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın, İBB başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

İddialara ilişkin konuşan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." dedi.

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." ifadelerinin kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'de de iddialara ilişkin, ''Adaylık açıklaması sevindirici bir şey ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Saygı duyulmalı” yorumunda bulundu.

FATİH PORTAKAL: BAY BAY EKREM İMAMOĞLU

Gazeteci Fatih Portakal dün SZC TV’de Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Portakal, "Başak Demirtaş İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu...” dedi.

Portakal, sözlerine, “Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir." ifadeleriyle devam etti.

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