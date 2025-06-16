Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratan zirai don açıklaması

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaşanan ve kayısı bahçelerini vuran zirai don olayını, zina yapılmasına bağladı.

Cübbeli yaptığı bir konuşmada “Hacca gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Çok fena. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar. Kayısı yanmadan önce günahlara tövbe edeydik” dedi.

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Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kızılmağara Mahallesi’nde yaptırılan Şapkırı Osman Camii açılışına katılan Cübbeli Ahmet, daha sonra Malatya kent merkezindeki Kapalı Spor Salonunda cemaatine mensup kişilere konuştu.

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Ünlü, “Haramların başında namazsızlık geliyor, ondan sonra içki geliyor, faiz geliyor. En büyük mesele zina. Bu zina almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Suratlarına bakıyorum. Allah az çok bana bir feraset vermiş. Suratında siyahlık var. Zencide nur var bembeyaz adamda siyahlık var.O siyahlık zinanın siyahlığıdır. Bu toplumda zina işi çok var. Malatya’da da illa ki var. Namaz kılanlarda da var. Hacca gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Çok fena. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar. Kayısı yanmadan önce günahlara tövbe edeydik” dedi.