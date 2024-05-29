Cübbeli İsmailağa'dan ayrılınca emeklilere acıdı: İsterim ki et süt bir şey yiyebilsinler

Kamuoyu tarafından 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, EKOL TV'de Koray Şerbetçi'nin konuğu oldu. Ünlü'nün emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Asgari ücret için '17 bin lira mı?' sorusunu soran Cübbeli Ahmet, “40 bin TL'den aşağı emekliler geçinemez. İsterim ki onlar da bir et süt bir şeyler yiyebilsinler" ifadelerini kullandı.

İSMAİLAĞA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını duyurmuştu. İsmailağa Cemaati, Ahmet Mahmut Ünlü hakkında yaptığı açıklamada, “Kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanmıştı.