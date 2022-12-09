9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cübbeli'den Cumhuriyet Gazetesi için akılalmaz hayal: Kendisini dinleyen müritler bile güldü

Cübbeli'den Cumhuriyet Gazetesi için akılalmaz hayal: Kendisini dinleyen müritler bile güldü

İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının uğradığı cinsel istismarla ilgili konuştu. Ünlü, büyük skandalı “Münferit bir vaka” olarak nitelerken Cumhuriyet gazetesi ile ilgili “hayalini” söyledi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:01
Takip Et

Cübbeli'den Cumhuriyet Gazetesi için akılalmaz hayal: Kendisini dinleyen müritler bile güldü

Cübbeli'den Cumhuriyet Gazetesi için akılalmaz hayal: Kendisini dinleyen müritler bile güldü
+
Aa
-

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında dini nikâhla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından cemaatin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü konuştu.

"Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ünlü, YouTube kanalı üzerinden yayımlanan sohbetinde olayı "olup olmadığı belirsiz, münferit bir vaka" diye niteledi.

Olay üzerinden bütün cemaatlerin hedef alınmaması gerektiğini söyleyen Ünlü, "Kim milletin karısına 'Getir karını, okuyacağım üfleyeceğim göbeğini elleyeceğim suratına süreceğim' derse namussuz şerefsizdir. Hoca geçinse de şeyh geçinse de seyda geçinse de namussuz şerefsizdir. Ben bunu kendimiz için de söylüyorum. Bizim camiamızdan görünenler için de söylüyorum" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Halis Aydemir'in cemaat ve tarikatlarla ilgili sözlerini hatırlatan Ünlü, "Koca Diyanet'in en üstündeki Halis Aydemir... 'Sufiye' diyor adam. İstisna mistisna yok. 'Bunların hepsi şeyh olmak için, post almak vekil olmak için, karısını anasını şeyhe teslim eder, yatağına verir diyor. Bunu Diyanet'in ilk 15'indeki Halis Aydemir söylüyor" ifadelerini kullandı.

Aydemir üzerinden Diyanet yönetimine sitemde bulunan Ünlü, daha sonra sözü bu tür skandalları haberleştiren gazetelere getirdi. Ünlü, ''Bu adamlar böyle söylerse... Cumhuriyet, Sözcü, Hüriyet... Hürriyet değil eski Hürriyet yapıyordu da şimdiki Hürriyet'te duymadım. Hatta Ahmet Hakan 'Ben İsmailağa cemaatini iyi tanırım. O camiada böyle bir şey yok' demiş. Şimdi yönetimler el değiştiriyor. El değiştirince tabii bir gazeteyi de mimlemek lazım değil" diye konuştu.

Ünlü sözlerinin devamında ise gazetemiz Cumhuriyet'le ilgili hayalini dile getirdi. Atatürk ilkelerini rehber edinen, laikliği, demokrasiyi, insan haklarını, ilericiliği, bilimi savunan ve yayım politikasını bu ilkeler üzerinden belirleyen gazetemiz için "Bir de bakarsın ki Cumhuriyet gazetesi senden benden daha çok şeriatçı da olabilir" diyen Ünlü, bunun yolunun paradan geçtiğini, daha sonra gazetemizde şeriatı savunan başlıklar atılabileceğini öne sürdü. Sohbette bulunan dinleyicilerinin de gülüp "inşallah" diyerek hayaline katıldığı Ünlü, "Çok güzel bir şey teklif ettim şimdi değil mi? Oldu bunlar, yaşandı. Müslümanlar akıllı olsun yönetimleri ele alsın" çağrısı yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet
9.12.2022 17:10
Devletin dini olmaz devletin adaleti olur yoksa bunun gibi sahtekar ve şarlatanların oyuncağı olur. Bu ülke Feto olayından da ders almadıysa daha ne olmalı bilmiyorum.  
 
Levent
9.12.2022 17:07
Bu adamın adnan oktar dan ne farkı var. Pedofili düzeni kurmuşlar. İçerde neler dönüyor kimbilir. Para, badelemek, pedofili bunların terör örgütü ilan edilmesi lazım.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.