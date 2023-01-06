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  • Cübbeli Ahmet: O duayı okuyup yastığının altında para, altın hatta küp bulanlar oldu

Cübbeli Ahmet: O duayı okuyup yastığının altında para, altın hatta küp bulanlar oldu

Medyada Cübbeli Ahmet olarak tanının Ahmet Mahmut Ünlü, çıkardığı dua kitabında yer alan "bolluk" dualarını okuyanların yastıklarının altında para bulduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:14
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Cübbeli Ahmet kitabının reklamını böyle yaptı: O duayı okuyup yastığının altında para, altın hatta küp bulanlar oldu

Cübbeli Ahmet: O duayı okuyup yastığının altında para, altın hatta küp bulanlar oldu
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İsmailağa Cemaati'nin vaizlerinden Cübbeli Ahmet, haftalık olarak yaptığı son sohbetinde iki cilt şeklinde çıkardığı dua kitabının reklamını da yaptı.

Daha önce "Rüyada Peygamber gördüren terlik" gibi tepki çeken çıkışlarıyla da hatırlanan Cübbeli, bu sefer de reklamını yaptığı kitabında yer alan "bolluk" duasını okuyanların minderlerinin altında para bulduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet, söz konusu duaları okuyanların yastıklarının, minderlerinin altında altın bulduğunu hatta, evinde altın dolu küp bulanların bile olduğunu söyledi.

Kendisinin evinde bu duaları okuyarak altın ya da para bulamadığını da söyleyen Cübbeli, "Ben bulmadım ama bunları söyleyenleri duydum" diye de ekledi.

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Yamtar Yamtar
6.01.2023 16:55
Tarikat, cemaat ve vakıfların sıkı bir denetimden sonra kesin kapatılmalıdır...  
 
Yasin
6.01.2023 16:54
Dedi ve buna inanan beyin yoksunlarına sattığı kitap parasıyla sarın aldığı ultra lüküs mercedesine binerek oradan uzaklaştı. Bu arada mercedes yerli ve milli bir otomobilimizdir.  
 
Yamtar YAĞMUR
6.01.2023 16:54
Para bulma hikayesi külliyen yalan....  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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