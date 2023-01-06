Cübbeli Ahmet: O duayı okuyup yastığının altında para, altın hatta küp bulanlar oldu

İsmailağa Cemaati'nin vaizlerinden Cübbeli Ahmet, haftalık olarak yaptığı son sohbetinde iki cilt şeklinde çıkardığı dua kitabının reklamını da yaptı.

Daha önce "Rüyada Peygamber gördüren terlik" gibi tepki çeken çıkışlarıyla da hatırlanan Cübbeli, bu sefer de reklamını yaptığı kitabında yer alan "bolluk" duasını okuyanların minderlerinin altında para bulduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet, söz konusu duaları okuyanların yastıklarının, minderlerinin altında altın bulduğunu hatta, evinde altın dolu küp bulanların bile olduğunu söyledi.

Kendisinin evinde bu duaları okuyarak altın ya da para bulamadığını da söyleyen Cübbeli, "Ben bulmadım ama bunları söyleyenleri duydum" diye de ekledi.