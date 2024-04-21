Cübbeli'den skandal sözler: Ekonominin bozuk olması bakın neye yarıyormuş?

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaat içinde bölünme çıkardığını iddia ederek, tarikatın mahremini kamuoyuna yaydığını ve 2022'de vefat eden liderleri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ailesine karşı faaliyetlerde bulunduğunu açıklayarak Cübbeli Ahmet'in cemaatleriyle bir bağı kalmadığı duyurusunu yaptılar.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce yapılan zamları "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahı engelleyici bir şey" diyerek savunmuştu. Bu açıklamalarıyla tepki çeken Ünlü, "Günah olan içkinin, kumarın, zinanın pahalı olduğunu bu yüzden de insanların bu üç günahtan uzak olduğunu" söylemişti. Ayrıca, "Günahlara karşı eğilim çoğalırken ekonomik anlamda imkan azalıyor. Bu manada zamlar aslında iyi bir şey" diyerek açıklamalarına devam etmiş, "Fahişelerin fiyatından haberim yok ama onlara da zam vardır herhalde" şeklinde sözler sarf etmişti.

O video sosyal medyada yeniden gündem olunca yaptığı bu açıklamayla birçok kişiden tepki çeken Cübbeli Ahmet'e bir tepki de ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Cübbeli Ahmet'in söz konusu ifadeleri kullandığı paylaşımını alıntılayan ekonomist Özgür Demirtaş, "Allah'ım bana sabır ver" ifadelerini kullandı.