Erdoğan İsmailağa Cemaati liderinin cenazesine katıldı. Tabutu omuzladı

Kaynak: AA / DHA / İHA
Erdoğan İsmailağa Cemaati liderinin cenazesine katıldı. Tabutu omuzladı
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kılıç için bugün Fatih Caminde yapılan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünden sonra İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katıldı.

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TÖRENE BİRÇOK SİYASİ DE KATILDI

Törene Erdoğan’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Kılıç'ın cenazesi Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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CEMAATİN YENİ LİDERİ FİKRİ DOĞAN

Cenaze töreni esnasında İsmailağa Camisi İmamı Salih Topçu, cemaatin yeni liderini açıkladı. Topçu, Hasan Kılıç’ın dün itibarıyla hayatını kaybettiğini belirterek, “Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir” diye konuştu. Cenaze törenine cemaatin yeni lideri Fikri Doğan da yer aldı.

Cenaze namazı ve tezkiye konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıç'ın tabutunu sırtladı.

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ANITKABİR'DEKİ 23 NİSAN TÖRENİNE VE TBMMM ÖZEL OTURUMUNA KATILMADI

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmadı.

Erdoğan, cenaze töreninden sonra TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

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