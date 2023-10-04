Çukura saplanan ambulansı vatandaşlar kurtardı

Ambulans, hasta almaya giderken yaşanan talihsiz olay sonucu hareket edemez hale geldi.

Vatandaşlar Yardım Etti

Olay, dün akşam Yıldırımtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulansın tekeri, yağmur nedeniyle yolda oluşan çukura girdi. Ambulans sürücüsü, aracı çıkarmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar, ambulansın durumunu fark edince yardıma koştular. Vatandaşların itmesiyle ambulans, çukurdan çıkarıldı.

Olayla İlgili Soruşturma

Yaşanan olay sonrası ambulans, hasta almaya devam etti. Yolda oluşan çukurun neden olduğu sorunlar, yetkililer tarafından inceleniyor. Yağmur nedeniyle yollarda oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşlar uyarılıyor.