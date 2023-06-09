Cuma hutbesinde çevrenin korunması mesajı

Çevre Haftası dolayısıyla "Rabbimiz Çevre İle Bizlere Ne Öğretir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Kainatın Allah tarafından yoktan var edilen, tüm canlılara bahşedilen bir nimet olduğu belirtilen hutbede, "Çevresine ibret nazarıyla bakan insan, göklerin direksiz durmasında, yeryüzünün yaşamaya elverişli kılınmasında, kainatın kusursuz işleyişinde nice hikmetler görecektir. Gökten inen yağmurla hayat bulan topraktan türlü türlü bitkiler yetişmesinde, can dostlarımız hayvanların birbirinden güzel görüntülerinde ve bizlere sundukları sayısız faydalarda nice ibretler bulacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

"ÇEVRE FELAKETLERİ SORUMLULUKLARIMIZI İHMAL ETMEMİZDEN KAYNAKLANIYOR"

İnsanın kainatı keşfettikçe, dünyayı tanıdıkça yaratılış gayesini daha iyi kavrayacağı vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Günümüzde yaşanan çevre felaketleri, sorumluluklarımızı ihmal etmemizden kaynaklanıyor. Her gün, bir canlının daha neslinin tükendiğine dair haberler duyuyoruz. Tabiattaki doğal yaşam alanları sadece fotoğraflara konu olacak kadar azalmış durumda. İhmal ve kusurlarımızdan dolayı ormanlar kaybolmaya, topraklar çölleşmeye, su kaynakları yok olmaya başladı. Oysaki çevremizde yer alan her varlık Allah katında değerlidir ve kendi lisanıhaliyle Allah'ı zikretmektedir."

"Yaratılan her varlığa Yaradan'dan ötürü değer verelim" ifadesinin kullanıldığı hutbede, "Kainat kitabını, hikmet, tefekkür ve ibretle okuyalım. Kaynaklarımızı ölçülü kullanalım, israf etmeyelim. Yüce Allah'ın aleme koyduğu hassas dengeyi gözetelim ve koruyalım. Çevremize karşı sorumluluğumuzu ibadet şuuruyla yerine getirelim. Kainatın yegane sahibinin Rabbimiz olduğunu, bizim ise emanetçi olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki çevremiz atalarımızdan bize bir miras, bizim de çocuklarımıza bırakacağımız eşsiz bir emanettir." tavsiyelerinde bulunuldu.