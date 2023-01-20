Cuma namazına gidecek kişiler Cuma namazının ne kadar, kaç dakika sürdüğü ve kaç rekat olduğu gibi konuları araştırıyor. Cuma namazı kılacaklar Cuma namazına dair tüm bilgileri araştırıyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma günü olması nedeniyle Cuma namazına dair pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Cuma namazında okunacak dualar, Cuma namazının kaç rekat olduğu gibi Cuma vaktine dair tüm bilgiler merak ediliyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazının bitme süresi, tamamen kıldıran imama göre değişkenlik gösterebilir. Kimi imam hutbe kısmını uzun tutarak, namaza daha geç başlayabiliyor. Kimi imamlar ise, hutbeyi kısa tutarak bir an önce namazı kısa süre içinde kıldırabiliyor.

Sabit bir durum olmaması nedeniyle ortalama bir vakit söylemek daha doğru olacaktır. Genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişen bir durumdur.