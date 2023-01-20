20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma günü olması vesilesiyle Cuma ibadetini yerine getirmek isteyenler Cuma namazının kaç rekat olduğunu ve kaç dakika sürdüğünü merak ediyor. Cuma namazını kılacak kişiler Cuma namazına dair pek çok bilgiyi arama motorlarında araştırıyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:39
Takip Et

Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?
+
Aa
-

Cuma namazına gidecek kişiler Cuma namazının ne kadar, kaç dakika sürdüğü ve kaç rekat olduğu gibi konuları araştırıyor. Cuma namazı kılacaklar Cuma namazına dair tüm bilgileri araştırıyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma günü olması nedeniyle Cuma namazına dair pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Cuma namazında okunacak dualar, Cuma namazının kaç rekat olduğu gibi Cuma vaktine dair tüm bilgiler merak ediliyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat, kaç dakika sürer?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazının bitme süresi, tamamen kıldıran imama göre değişkenlik gösterebilir. Kimi imam hutbe kısmını uzun tutarak, namaza daha geç başlayabiliyor. Kimi imamlar ise, hutbeyi kısa tutarak bir an önce namazı kısa süre içinde kıldırabiliyor.

Sabit bir durum olmaması nedeniyle ortalama bir vakit söylemek daha doğru olacaktır. Genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişen bir durumdur.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.