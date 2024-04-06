Cumhur İttifakı'ndaki parti belediyeye TC'yi geri getirdi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun, belediye binasında bulunan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Talimat üzerine Sivas Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi.

"SADECE BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Uzun, tabelaya T.C. ibaresinin eklenmesi hakkında şunları söyledi:

- Bugün belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil. Bunun ötesinde çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tabelamızda daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi yoktu. Şu an T.C. ibaresine yer verdik.

- Burada halkımıza şu mesajı veriyoruz; birincisi, belediyemiz devletimize ait bir kurum, ikincisi, belediyemiz milletimize ait bir kurum, üçüncüsü de belediyemiz bundan sonra ki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğini sağlayacak projelere imza atacak bir yapıda olacak.

"YOĞUN TALEP VARDI"

Sivas halkından T.C. ibaresinin eklenmesi için yoğun talep olduğunu belirten Uzun, “Duruşumuz bundan sonraki çizgide anayasamızın da ilk 3 maddesinde belirtildiği üzere değiştirilemez olan maddelere de bir bağlılık olarak devam edecek. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden T.C. ibaresi bu ilk 3 maddeyi hatırlatması manasında büyük önem taşıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.