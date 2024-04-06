Definecilerin hayalleri böyle yıkıldı. Yanlarına kadar sokulan polisleri fark etmediler

Kaynak: İHA
Definecilerin hayalleri böyle yıkıldı. Yanlarına kadar sokulan polisleri fark etmediler
Define bulma umuduyla Bolu’dan Bartın’ın Amasra'ya gelen 6 kafadar arkadaş, İlçe mezarlığındaki tarihi kemeri kazdı. Tam teşkilat kazı yapan ve çalışmalara kendilerini kaptıran kafadarlar, yanlarına kadar gelen polis ekiplerini bile göremedi.

Yakalanan 6 kişiden birinin adliyeye çıkartıldığı sırada 'Her şey devletimiz için’ demesi ise dikkat çekti.

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Alınan bilgilere göre akşam saat 21.00 sularında Amasra ilçe mezarlığına şüpheli hareketlerle giren ve montunun altında demir çubuk gizlemeye çalışan birini gören vatandaşlar polisi aradı. Hemen harekete geçen Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri mezarlıkta tarihi kemerlerin olduğu bölgede ışık yandığını ve kalabalık bir grubun hararetle bir şeyler yaptığını gördü.

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Devriye ekiplerinin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip takviye ekip yönlendirildi. Bu sırada bir an önce defineyi bulup çıkarmak için uğraşan 6 kişi, jeneratör, kazma, kürek ve beton delici gibi malzemelerle yoğun bir şekilde kazıya devam etti.

POLİSLERİ BİLE GÖREMEYECEK KADAR KAZIYA DALDILAR

Mezarlık etrafını polis ekipleri, sessizce ışığın ve kalabalığın bulunduğu yere kadar sızdı. Kendilerini kaptıran kafadarlar jeneratör sesi gibi nedenlerden polislerin geldiğini bile fark etmediler ve polislerle burun buruna geldiler.

Türk filmlerini aratmayacak bir hale düşen defineci kafadarlar, yanlarına kadar gelen ve kolay gelsin diyen polisler ile göz göze gelince büyük şok yaşadı. Trajikomik bir operasyonla yakalanan defineci kafadarlar hakkında Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tarihi kemerleri kırarak zarar veren define avcısı 6 kişi gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede jeneratör, projektör, akaryakıt, battaniye, beton delici, kazma, kürek, demir levye gibi geniş bir ekipman ele geçirildi.

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