Cumhurbaşkanı adayı adaylıktan çekildi

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı adayı adaylıktan çekildi

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini duyurdu.

Zakani, Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'nin aralarında uzlaşarak muhafazakar adayların seçime tek bir adayla girmelerini istedi. Mesajında, "Yasal rekabet süresinin sonuna kadar bekledim, ancak Şehid Reisi'nin yolu daha önemli. Celili ve Kalibaf'ın birlik olmalarını, devrimci güçlerin haklı taleplerine yanıt vermelerini ve üçüncü Ruhani hükümetinin oluşmasının önlenmesini talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Önceki gün muhafazakar adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi'nin de "muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekildiği açıklanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Haziran'da yapılacak.

Yarınki seçimde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışacaklar.

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