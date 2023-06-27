Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Filistin halkı ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir Bayramın daha buruk geçirildiğini belirterek Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti. (İHA)

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