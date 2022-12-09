Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geleceği Şekillendirmek'' Forumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

- Forumun küresel çapta insani ve diplomatik anlamda önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

- Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

- Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

- Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da çok ciddi mesafe aldık.

- TRT sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. TRT, egemen medya düzenine karşı farklı bir alternatif olmuştur.

PUTIN VE ZELENSKIY İLE PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİM

- Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu.

- Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak.