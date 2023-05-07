Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak mı? Bugüne kadar hep uzatılmıştı

Kazanç vergilerinde bir dönem geride kaldı. Erdoğan'ın sürekli ertelediği imza konusu merak uyandırmaya devam ediyor. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair bazı detaylar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak mı? Bugüne kadar hep uzatılmıştı

Somut yasa hükmü olan 7440 sayılı Kanunun “Matrah ve vergi artırımı” gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Mayıs sonuna kadar matrah artırımı yapmalarına olanak sağlıyor.

Daha önce de imzalanmayıp ötelenen kanunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran sonuna kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

YİNE ERTELENECEK Mİ?

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin aksine matrah artırımının bir zorunluluğu bulunmuyor. Mükellefler ise vergi incelemeleri ve tarhiyatlar yönünden dokunulmazlık istediklerini dile getiriyor.

7440 sayılı kanunun 5. maddesinde gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini ihtirazı kayıtla verecek olanların da matrah artırımı yapabileceğine dair hüküm dikkat çekiyor. Bu hükmün, kurumlar vergisi yönünden matrahı etkileyen unsurlar yönünden getirildiği düşünülse de, 7440 sayılı Kanunun 10/27’nci maddesi açısından da son derece önemli sonuçlar doğuruyor. Malum kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlara 2022 yılı için %10 ve %5 oranında bir ek vergi getirilmişti. Sayısı 20 bin civarında olan bu mükelleflerin beyannamelerine ihtirazı kayıt koymaları yönünde vergi yazınında önemli çağrılar yapıldı. Buradaki ince nokta şu. İhtirazı kayıt konan beyannamelerde matrah artırımının kabulü, bu mükelleflere vergi incelemeleri ve tarhiyatlar yönünde dokunulmazlık kazandırırken dava açmaları ve davayı kazanmaları halinde ödedikleri vergileri geri almak hakkı veriyor. Oysa ihtirazı kayda ilişkin bu düzenleme yapılmasaydı ek vergiyi ödeyenlerin büyük bölümü kuvvetle muhtemel matrah artırımı da yapacak ve konu kapanacaktı.

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