Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninden sonra İstanbul'a geldi.
Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere başkent Tahran’da İsrail tarafından gerçekleştirilen suikast sonrası öldürüldü.
Yaşanan olayın ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sebebiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas sebebiyle yurtta bayraklar yarıya indirildi.