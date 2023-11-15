Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI ADINA DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek, savaş suçları işleyen İsrail’in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.