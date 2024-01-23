İtalyan Başbakan ve Erdoğan görüşmesinin içeriği ortaya çıktı. Meloni'yi gezdiren İlber Ortaylı açıkladı

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İtalyan Başbakan ve Erdoğan görüşmesinin içeriği ortaya çıktı. Meloni'yi gezdiren İlber Ortaylı açıkladı
Erdoğan ile görüşmesi öncesi İtalya Başbakanı Meloni’yi gezdiren ve görüşme hakkında konuşan İlber Ortaylı “Afrikalı göçmenler İtalya’ya, bize gelecekmiş. Çiğ et yiyen, sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler.” dedi.

İtalya Başbakanı Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da 20 Ocak’ta bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinden önce Başbakan Meloni’ye Prof. Dr. İlber Ortaylı eşlik etti. Ortalı, Meloni’yi Kapalıçarşı’da gezdirdi.

Gezi sonrası Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Ortaylı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ve Meloni görüşmesinin perde arkasını anlatan Ortaylı, “Çok önemli bir tezleri var, Afrikalı göçmenler İtalya’dan bize gelecekmiş. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler.” dedi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

İstanbul’da Erdoğan ile Meloni Cumartesi akşamı bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından ise bir basın toplantısı düzenlenmedi.

Ancak iddialara göre ikili göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüştü.

Yine diğer bir iddiaya göre de İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye’den destek istedi.

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ORTAYLI MELONİ’Yİ ÖVDÜ

Ortaylı köşeyazısında ayrıca Meloni’ye övgüler yağdırdı.

Avrupa başbakanları araısnda en başarılı başbakan olduğunu dile getiren Ortaylı, "Hiçbiri onun gibi değil. Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da. ‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var.” İfadelerini kullandı.

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