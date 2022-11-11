Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı

Yeniçağ TV’deki 25. Saat programında gündeme yön verecek kulis bilgileri aktarıldı.

Kübra Çelebi’ye açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Fatih Ergin, iktidar partisinin kaybettiği oylardan önemli bir bölümünün geri kazanılmasından umudunu kestiği yönünde bilgi aldığını belirterek, “Bunun için de HDP oylarına bir seçenek olarak değerlendirmeye alındı.” dedi.

“HDP’LİLERLE TERÖRİST ÖCALAN YENİDEN GÖRÜŞTÜRÜLECEK”

Ergin, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde konuşulanlara dair ise şunları söyledi;

“Erdoğan Bahçeli görüşmesinde de, HDP ile iktidar partisinin önümüzdeki süreçte yakın temas kurması gündeme geldi. Hatta benim aldığım bir diğer bilgi, HDP’lilerle terörist Öcalan’ın yeniden görüştürülmesi de bu sürecin adımlarından biri olacak.

Seçim öncesi sessiz bir çözüm ittifakının taşları döşeniyor. AKP-İmralı-HDP başrolde, MHP ise burada sessiz unsur olarak bulunacak. Bahçeli, bu yakınlaşmaya karşı İBB seçimindeki rolünü oynayacak.”

“BAHÇELİ’NİN AKP-HDP GÖRÜŞMESİNDEN ÖNCEDEN BİLGİSİ VARDI”

Programda Kübra Çelebi’den de dikkat çeken bir iddia geldi. Aldı bilgiyi paylaşan Çelebi, AKP’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği için HDP’ye yaptığı ziyaretten Bahçeli’nin önceden haberdar olduğunu belirtti.

Çelebi şunları söyledi; "AKP heyetinin HDP’ye yaptığı ziyaret öncesi Devlet Bahçeli’ye bilgi verilmiş. Öğrendiğim kadarıyla her ne kadar kurumsal şekilde bir bilgi aktarımı olmasa da bir haber verilmiş. Bahçeli bu görüşmeye dair bir tepki koyacak olsaydı, bilgi geldiğinde bir tavır sergilerdi. Bu da, senin aktardığın AKP-HDP-İmralı ortaklığı ihtimalini Bahçeli daha Erdoğan ile görüşmeden zaten münasip görmüş."