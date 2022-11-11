11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı

Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yaptığı görüşmede alınan HDP kararı ortaya çıktı. Diğer yandan, Bahçeli’nin AKP-HDP görüşmesinden önceden haberdar olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:15
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan- MHP lideri Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı

Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
+
Aa
-

Yeniçağ TV’deki 25. Saat programında gündeme yön verecek kulis bilgileri aktarıldı.

Kübra Çelebi’ye açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Fatih Ergin, iktidar partisinin kaybettiği oylardan önemli bir bölümünün geri kazanılmasından umudunu kestiği yönünde bilgi aldığını belirterek, “Bunun için de HDP oylarına bir seçenek olarak değerlendirmeye alındı.” dedi.

“HDP’LİLERLE TERÖRİST ÖCALAN YENİDEN GÖRÜŞTÜRÜLECEK”

Ergin, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde konuşulanlara dair ise şunları söyledi;

“Erdoğan Bahçeli görüşmesinde de, HDP ile iktidar partisinin önümüzdeki süreçte yakın temas kurması gündeme geldi. Hatta benim aldığım bir diğer bilgi, HDP’lilerle terörist Öcalan’ın yeniden görüştürülmesi de bu sürecin adımlarından biri olacak.

Seçim öncesi sessiz bir çözüm ittifakının taşları döşeniyor. AKP-İmralı-HDP başrolde, MHP ise burada sessiz unsur olarak bulunacak. Bahçeli, bu yakınlaşmaya karşı İBB seçimindeki rolünü oynayacak.”

“BAHÇELİ’NİN AKP-HDP GÖRÜŞMESİNDEN ÖNCEDEN BİLGİSİ VARDI”

Programda Kübra Çelebi’den de dikkat çeken bir iddia geldi. Aldı bilgiyi paylaşan Çelebi, AKP’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği için HDP’ye yaptığı ziyaretten Bahçeli’nin önceden haberdar olduğunu belirtti.

Çelebi şunları söyledi; "AKP heyetinin HDP’ye yaptığı ziyaret öncesi Devlet Bahçeli’ye bilgi verilmiş. Öğrendiğim kadarıyla her ne kadar kurumsal şekilde bir bilgi aktarımı olmasa da bir haber verilmiş. Bahçeli bu görüşmeye dair bir tepki koyacak olsaydı, bilgi geldiğinde bir tavır sergilerdi. Bu da, senin aktardığın AKP-HDP-İmralı ortaklığı ihtimalini Bahçeli daha Erdoğan ile görüşmeden zaten münasip görmüş."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
11.11.2022 18:38
Bakın işe yaraması için Öcalan’ı ev hapsine çıkarın, hatta seçim mitinglerinde değerlendirirseniz çok iyi olur ??  
 
Trenci
11.11.2022 18:34
Mhp'nin baraj altı hesabını yaptılar faydası olmayacağı için mhp'yi cumhurdan șutlayıp hdp'yi yerine alacaklar, onun çabası içindeler.  
 
Altay Tanrıdağı
11.11.2022 18:33
Bu yüce Türk milleti kendi bekasını kurtuluş savaşı ile ve Cumhuriyet ile kazanmıştır  
 
TÜM YORUMLAR (15)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
3
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
4
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
5
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
7
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Son dakika! Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿Milli güreşçilerden büyük başarı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
﻿FETÖ'den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkında karar çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.