Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’deki seçim kampanyası konuşmasında, ekonomik sorunları anlattı

Erdoğan, “Hayat pahalılığıyla mücadele etmek için kira ve gıda fiyatlarını düşürecek önlemler aldık. Ayrıca, doğal gaz ve petrol gelirlerini de bu amaçla kullanacağız. Karadeniz’de bulunan doğal gazın faydalarını halkımızla paylaştık. Ekonomimizi büyütmek için yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla sağlıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımızın maaşlarını da yüksek oranda arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT’de yaptığı propaganda konuşmasında, şunları söyledi:

“Yarın 14 Mayıs’ta yarıda kalan işimizi tamamlamak üzere yeniden sandık başına gideceğiz. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı 323 milletvekili ile birinci çıkartan milletimin her bir ferdine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ülke yönetiminin güven ve istikrar içinde yürütebilmesinin ilk şartı olan Meclis çoğunluğu meselesini milletimizin desteğiyle böylece çözmüş olduk. Şimdi sırada yürütmenin belirlenmesi için sistem gereği gittiğimiz ikinci tur seçiminin sonuçlanması var. İlk turda, 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49,5’luk destek oranıyla sandıktan bizi açık ara önde çıkartmıştınız. Pazar günü tercihinizi Türkiye Yüzyılı’ndan yana yaparak çok daha yüksek bir oy oranıyla, cumhurbaşkanı seçimini de neticelendireceğinize inanıyorum.

Son 21 yılda yaşadığımız güven ve istikrar ikliminin Türkiye’nin asırlık sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırdığını hep birlikte gördük. Şimdi bu başarıdan aldığımız ilhamla ülkemizi dünyanın önde gelen siyasi ve ekonomik güçlerinden biri hâline getirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile aziz milletimizin huzurundayız. Bu vizyonun temelinde, hiçbir istinası olmaksızın, 85 milyon insanımızın tamamının önüne müreffeh ve güvenli bir gelecek serme hedefi vardır. Bu vizyonun temelinde, vatan topraklarını terör örgütlerinin saldırılarından, küresel güçlerin operasyonlarına kadar her türlü tehditten koruma hedefi vardır. Bu vizyonun temelinde milletimizin her bir ferdine istihdamıyla, kazancıyla, sosyal destekleriyle onurlu bir hayat sunma hedefi vardır. Bu vizyonun temelinde büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirme kararlılığı vardır. Biz birileri gibi, akşam başka, sabah başka konuşup sonra da dönüp ‘Çarpıcı olsun diye öyle söyledik’ diyerek milletle dalga geçenlerden asla olmadık, olmayız. Biz ne diyorsak onu yaparız, ne yapıyorsak onu söyleriz. Ülkemizi her karış toprağına kazandırdığımız eserleri, her vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi hep bu anlayışla hayata geçirdik.

“DEPREM YARALARINI SARMAK İÇİN KİMSENİN KÖKENİNE, MEZHEBİNE, MEŞREBİNE, SİYASİ TERCİHİNE BAKMADAN HER YER VE HERKES İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPTIK, YAPIYORUZ”

En son 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu gerçeği bir kez daha ispatladık. Deprem yaralarını sarmak için kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan her yer ve herkes için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz. Birilerinin temelini diline doladığı Defne Devlet Hastanesi’ni kısa sürede tamamlayıp, hizmete açmamız bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. Allah’ın izniyle 650 bin konut yaparak deprem şehirlerimizin hepsini ayağa kaldırırken de herkesi kucaklamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine aynı inanç ve azimle milletimizin takdirine sunuyoruz.

Seçimin hemen ertesi günü olan 29 Mayıs’ta 570’inci yıl dönümü kutlayacağımız İstanbul’un Fethi başta olmak üzere ecdadımızdan aldığımız miras bize böyle yapmamızı işaret ediyor. Pazar günü, sizlerin sandığa tekrar, daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasıyla inşallah rekor bir oy oranıyla seçimi tamamlayacağız. Bundan sonra ise ülkemizdeki muhalefetin kendi içinde samimi ve yapıcı bir muhasebe yaparak kendini yenileyeceğini ümit ediyoruz. Tabii biz bu arada kendi işimize bakacağız. Milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz.

“GERİ DÖNEN 600 BİNE YAKIN SIĞINMACIYA KISA SÜREDE 1 MİLYON KİŞİ DAHA EKLEYECEK BU PROJELERİ DE HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK”

Ülkemizin ve memleketimizin güvenliği yine önceliklerimizin başında yer almayı sürdürecek. Türkiye’nin yakın çevresindeki tüm ülkelerle kendi hedefleri doğrultusunda yeniden inşa ettiği ilişkilerinin olumlu sonuçlarını alıyoruz. Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin hızlanması da bu sonuçlardan biridir. Geri dönen 600 bine yakın sığınmacıya kısa sürede 1 milyon kişi daha ekleyecek bu projeleri de hayata geçirmeye başladık. Bu meseleyi Boraltan Köprüsü faciasında tek parti zihniyetinin yaptığı gibi değil, inşallah güvenli ve onurlu dönüş süreciyle insani bir şekilde çözüme kavuşturacağız.

“KİRA VE GIDA FİYATLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE İNSANIMIZIN GÜNLÜK HAYATINI SIKINTIYA SOKAN HAYAT PAHALILIĞININ ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Ekonomide yaşanan sıkıntıların da farkındayız. Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Doğal gaz ve petrol gibi, kendi kaynaklarımızın gelirlerini de bu doğrultuda kullanmayı planlıyoruz. Nitekim, Karadeniz gazının sevincini milletimizle bu şekilde paylaştık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ekonomimizi büyütmeyi sürdürürken bilhassa sabit gelirli kesimlerin kazançlarını arttıracak, yüksek oranlı maaş artışları yapıyoruz. İnşallah siz de yarın sandık başına gittiğinizde, tercihinizi Türkiye Yüzyılı’ndan yana yaparak, kendiniz ve evlatlarınız için aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”