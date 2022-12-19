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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘çocuk gelinler’ açıklaması: “Çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘çocuk gelinler’ açıklaması: “Çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamada çocuk yaşta evlilikleri tasvip etmediklerini belirterek, “Son dönemde çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘çocuk gelinler’ açıklaması: “Çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘çocuk gelinler’ açıklaması: “Çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul’da düzenlediği ‘Kadın Emeği Zirvesi’nde açıklamalar yaptı. Erdoğan, ‘Bazı istisnalar dışında’ çocuk gelinler sorununun çözüldüğünü savundu. Erdoğan, “Son dönemde çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şunlar söyledi:

Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne insani ne de İslami olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür.

 TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz. Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş. Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır.

 

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misafir
19.12.2022 16:09
Iki yildir gizlenerek, üstü örgülerle mi cozulmus?i Daha neler gizleniyor? Millet bilmese hiç bir sorun yok.  
 
fatih
19.12.2022 15:59
hadi lan ordan  
 
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