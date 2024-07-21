Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş emekli maaşı açıklaması. Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 oldu. Bu veriler kapsamında, Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yüzde 24,73, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 19,31 oranında zam yansıyacak. Fakat 3,7 milyonluk emekli bu zamdan faydalanamadı.

En düşük emekli maaşın yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle beraber, en düşük emekli maaşı 10. 000 liradan 12.500 liraya yükseltildi.

Maaşlar ne kadar yükseltilirse yükseltilsin alım gücü her geçen günün zayıflıyor. Temel gıda ürünleri ve barınmaya harcanan ücretler, maaşların kat ve kat üstüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına sunulan bu karar meclisten geçtikten sonra hesaplara yatacak.

"EMEKLİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"

Kıbrıs dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik açıklamada bulundu.

Bir gazeteci meclisin tatil öncesi görüştüğü en önemli düzenlemelerden biri vergi adımları ve en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Basına yansıyan bazı haberler var emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.