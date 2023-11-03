Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk yapın çağrısına öyle bir cevap verdi ki...

Sokak röportajında bir grup kadın, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk yapın açıklamasına verdiği cevapla gündem oldu. Kadınlardan biri "Kocam yok ki" derken diğeri ise "Cumhurbaşkanı, olan halkına bakabiliyor mu?" cevabını verdi.