Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olacağı iddia edilmişti. İddialara cevabı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata gireceği ve görevine devam edip etmeyeceğine kendisinin karar vereceği yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olacağı iddia edilmişti. İddialara cevabı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi verdi

Merkezden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir ameliyat geçireceği ve görevine devam edip etmeyeceğine kendisinin karar vereceği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumuyla ilgili olarak ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Bu tür yalan haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Can Ataklı ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Ataklı, Erdoğan'ın yakında ameliyat olacağını ve görevine devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını öne sürdü.

"YAKINDA AMELİYAT OLACAK"

Ataklı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Erdoğan yakında ameliyat olacak. Doktorlarının kendisine en kısa sürede operasyon yapılması gerektiğini söylediklerini duydum. Ameliyat sonrasında Erdoğan'ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği söyleniyor."

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