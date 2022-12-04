Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.

"CUMHURBAŞKANIM İÇİN BURADAYIM"

Mikrofonu alarak hemşehrilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

TE GO Tİ Çİ GO Tİ NE DEMEK?

İbrahim Tatlıses'in sahnede kullandığı Te Go Ti Çi Go Ti sözleri bir anda herkesin merakını uyandırdı. Herkes bu sözlerin anlamını bulmak için çeşitli kaynaklara baş vurdu ancak sağlıklı bir sonuç elde edilemedi.