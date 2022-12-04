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  • Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı

Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katılan İbrahim Tatlıses hemşehrilerine seslendi "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Bu sözler bir anda merak konusu oldu ve herkes Tatlıses'in söylediği 'Te Go Ti Çi Go Ti'' sözünün anlamını aramaya başladı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Urfa mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı

Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.

"CUMHURBAŞKANIM İÇİN BURADAYIM"

Mikrofonu alarak hemşehrilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

TE GO Tİ Çİ GO Tİ NE DEMEK?

İbrahim Tatlıses'in sahnede kullandığı Te Go Ti Çi Go Ti sözleri bir anda herkesin merakını uyandırdı. Herkes bu sözlerin anlamını bulmak için çeşitli kaynaklara baş vurdu ancak sağlıklı bir sonuç elde edilemedi.

 

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Kadir Karataş
4.12.2022 10:32
Sen söyledin ne söyledin demek Türkçede o ne söyledi bu ne soyledi. Anlamında bir deyiimin karşılığı.  
 
Adanalı
4.12.2022 10:32
Sanki Urfa kendisini seviyor. İnsanda bazı şeyler eksik olursa sonuç ta bu olur. Acaba orada kaç urfali vardi  
 
SON NEFES
4.12.2022 10:29
son nefesine kadar c. başkanın emrindeymeiş. ilah sanki. ha bu tipler için ilah .. putperest olmuş bunlar..Allah savaş açıp Allahın adını ağzından düşürmezler. ibo ibo çok sürüneceksin.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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