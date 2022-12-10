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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 16:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz." dedi.

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