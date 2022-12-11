﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Görüşmede tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin öncelik arz ettiğini belirtti.