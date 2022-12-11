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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular ele alındı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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Görüşmede tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin öncelik arz ettiğini belirtti.

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