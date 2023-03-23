23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:47
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan ramazan ayı mesajı

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
5
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
6
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Davulcuların mesaisi başladı
7
﻿Davulcuların mesaisi başladı
﻿Davulcuların mesaisi başladı
﻿Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor
﻿Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor
﻿Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor
﻿Kocaeli’de kimya fabrikasının deposunda yangın
﻿Kocaeli’de kimya fabrikasının deposunda yangın
﻿Kocaeli’de kimya fabrikasının deposunda yangın
﻿Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanık: Babamın olayla ilgisi yok
﻿Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanık: Babamın olayla ilgisi yok
﻿Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanık: Babamın olayla ilgisi yok
﻿İşte Daum'un son hali. Çok şaşıracaksınız
﻿İşte Daum'un son hali. Çok şaşıracaksınız
﻿İşte Daum'un son hali. Çok şaşıracaksınız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.