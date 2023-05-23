Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna rekor katılım

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçimlere katılımı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna rekor katılım

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bin 940’a ulaştı.

Bu rakam, ilk turda 12 günlük süre içinde oy kullanan seçmen sayısını da geride bıraktı. İlk turda yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi cumartesi günü başladı.

Birçok ülkede uzun oy kuyrukları oluşurken saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bin 940’a ulaştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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