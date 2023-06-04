Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AKP MKYK Üyesi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı gibi görevlerde bulunan Cevdet Yılmaz, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 1967 yılında Bingöl'de doğan Yılmaz, gün itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.