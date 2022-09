Attığı havanın faturası vatandaşa. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hanelerde doğalgaz faturalarının 80 TL’lik kısmını ödediklerini iddia etmişti

Vatandaşın parasını ‘çılgın projelere’ harcayan iktidar, Hazine bütçesinden gerçekleştirilen kısıtlı sosyal yardımları ise kendi bütçesinden yapıyor gibi duyuruyor. Ancak resmi veriler, daha çok zenginlerin yararlandığı sosyal yardımların vatandaşa ‘borç’ olarak geri döndüğünü ortaya koyuyor.

Birgün Gaztesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hanelerde her bir doğalgaz faturasının 80 TL'sini hükümetin ödediğini iddia etti. Bu açıklamaya çok sayıda tepki geldi. Uzmanlar, yalnızca halkın faturasının 80 TL’lik kısmını değil, zengin iş insanlarının yüklü miktarlı faturalarının da ödendiğini bildirdi. Üstelik doğalgazdan sorumlu kuruluşlardan Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’de (BOTAŞ) de ekonomik durum her ay kötüye gidiyor. Kuruluş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos 2020’de duyurduğu “Karadeniz’de doğalgaz” haberinden sonra Hazine’ye on milyarlarca TL borçlandı.

2021’NİN İKİNCİ YARISI BORÇLANMA BAŞLADI

BOTAŞ’a Hazine’den ilk borç Erdoğan’ın, ‘Karadeniz’de doğalgaz müjdesi’nden 10 ay sonra 2021 yılının Haziran ayında verildi. Bu tarihte 1 milyar 60 milyon TL borç verilen BOTAŞ’a ağustos ayında da aynı miktar aktarıldı. BOTAŞ’ın kasasına eylülde 2 milyar 60 milyon TL, ekimde 3 milyar TL, kasımda 3 milyar 80 milyon TL ve aralık ayında 40 milyar TL daha girdi. Yıla borçsuz başlayan BOTAŞ, 2021’i 50 milyar 260 milyon TL borçla kapattı.

2022 VERİLERİ İÇ KARARTICI

Hazine’nin verilerine göre bu yılın sekiz ayı da BOTAŞ için borçla geçti. Sene boyunca 10 KİT, kamuya borçlandı. En çok borçlanan kamu kuruluşu BOTAŞ oldu. KİT’lere bu yıl boyunca verilen 137 milyar 867 milyon 549 bin TL borcun 96 milyar 860 milyon TL’si BOTAŞ’a aktarıldı. Kendisinden sonraki en borçlu kamu kuruluşundan yedi kat daha fazla borçlanan BOTAŞ’a şubatta 14 milyar 660 milyon TL, martta 37 milyar 800 milyon TL, nisanda 5 milyar 700 milyon TL, mayısta 8 milyar 200 milyon TL, temmuzda 4 milyar 500 bin TL ve ağustosta 26 milyar TL borç verildi. BOTAŞ'ın son iki yılda Hazine'den aldığı toplam borç, 147 milyar 120 milyon TL olarak kayıtlara geçti.



BOTAŞ’a Hazine kaynakları yalnızca borç adı altında aktarılmadı. Kuruluş ayrıca görevlendirme gideri adı altında da Hazine’den çeşitli ödemeler aldı. BOTAŞ’a, 2021 yılının Aralık ayında 19 milyar TL kaynak aktarıldı. Bu yıl ise görevlendirme gideri adı altında şubatta 3,3 milyar TL ve martta 1,7 milyar TL olmak üzere toplam 5 milyar TL aktarıldı. Böylece BOTAŞ, görevlendirme gideri adı altında Hazine’den iki yılda 24 milyar TL daha aldı.