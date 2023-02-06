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Adıyaman’da son durum

Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem oldu. Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen depremlerde valilerden yapılan açıklamaya göre, ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adıyaman’da 13 ölü

Adıyaman’da son durum
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Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

100 BİNA YIKILDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina var" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 284 CAN KAYBI VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 ölü, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

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