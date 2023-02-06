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Son dakika... Diyarbakır’da 7 katlı apartman yerle bir oldu

Son dakika… Diyarbakır’da 7 katlı bir apartman yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:58
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Son dakika... Diyarbakır’da 7 katlı apartman yıkıldı

Son dakika... Diyarbakır’da 7 katlı apartman yerle bir oldu
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İHA’nın haberine göre, Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yaralı var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken TSK ve Jandarma deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

SOYLU'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uluslararası yardım çağrısı yaptıklarını belirterek "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.

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1950
6.02.2023 10:38
Bir şey olmaz demek yetmiyor, aklını bilimi kullanmazsan, her deprem sonrası aynı terane, boş boş boş  
 
Demir Çiftçi
6.02.2023 10:32
Depremin merkez üssünden yüzlerce kilometre ilerdeki binanın yıkılması inanılacak gibi değil nasıl bina yapmaktır bu! Bu binayı yapan, projesini onaylayan... daha niceleri ölümlerden sorumludur.  
 
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