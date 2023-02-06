Kahramanmaraş'taki müftülük meydanı yerle bir oldu

ANKA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem nedeniyle Kahramanmaraş müftülük meydanında birçok apartman yıkıldı.



Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabat saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş müftülük meydanında birçok apartman yıkıldı.

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