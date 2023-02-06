Samandağ hayalet şehir oldu insanlar enkaz altında

Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabah 4,17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem bir çok ilk ve ilçede büyük hasarlar meydana getirdi. Onlardan biri de Hatay'ın Samandağ ilçesiydi. Samandağ'dan gelen bir görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Samandağ bombalanmış bir şehire dönmüştü. Binaların bir çoğu yıkılmıştı. Videoyu çeken kişinin sözleri kulaklara kazındı. İşte O sözler:

"Durumlar böyle. Ulaşılamıyor. Bu videoyu paylaşın. Her yer enkaz altında b Ben çok durmamamaya çalışıyorum. Buraya yetkilileri yollayın. Sesler duyuyorum. Duyabildiğimiz sesler var yaralılar var. Burayı duyuyorsanın sesimi duyuyorsanız Hatay Samandağ'a AFAD ekiplerini yollayın"