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Samandağ hayalet şehir oldu insanlar enkaz altında

Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,4’lük deprem bir çok ili ilçeyi vurdu. Samandağ’da çekilen görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Paylaşılan videoyla yardım çağrısında bulunuldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:00
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Hiçbir kurtarma ekibi yok. Samandağ hayalet şehir oldu enkaz altında insanlar var

Samandağ hayalet şehir oldu insanlar enkaz altında
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta sabah 4,17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem bir çok ilk ve ilçede büyük hasarlar meydana getirdi. Onlardan biri de Hatay'ın Samandağ ilçesiydi. Samandağ'dan gelen bir görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Samandağ bombalanmış bir şehire dönmüştü. Binaların bir çoğu yıkılmıştı. Videoyu çeken kişinin sözleri kulaklara kazındı. İşte O sözler:

"Durumlar böyle. Ulaşılamıyor. Bu videoyu paylaşın. Her yer enkaz altında b Ben çok durmamamaya çalışıyorum. Buraya yetkilileri yollayın. Sesler duyuyorum. Duyabildiğimiz sesler var yaralılar var. Burayı duyuyorsanın sesimi duyuyorsanız Hatay Samandağ'a AFAD ekiplerini yollayın"

 

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Yalçın Türk..
6.02.2023 11:09
akp, yardım kolilerini ve kurtarma ekiplerini suriye'ye yollamıştır.. akp politikasına göre öncelik ne şart ve koşulda olursa olsun yabancıların konforu..  
 
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