Flaş... Flaş... Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 284 oldu

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 10 kentte hissedilirken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili son durumu açıkladı. Oktay, can kaybı sayısının 284’e, yaralı sayısının ise 2 bin 323’e yükseldiğini söyledi. Oktay, depremde bin 710 binada yıkım meydana geldiğini duyurdu.



Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız var.