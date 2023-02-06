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  • Flaş... Flaş... Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 284 oldu

Flaş... Flaş... Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 284 oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremle ilgili açıklama yaptı. Oktay, 284 kişinin hayatını kaybettiğini ve, 2 bin 323 yaralı olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:05
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Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 284 oldu

Flaş... Flaş... Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 284 oldu
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Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 10 kentte hissedilirken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili son durumu açıkladı. Oktay, can kaybı sayısının 284’e, yaralı sayısının ise 2 bin 323’e yükseldiğini söyledi. Oktay, depremde bin 710 binada yıkım meydana geldiğini duyurdu.

Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız var.

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Allahım güç ve kudret ver
6.02.2023 10:55
İmar affına hangi milletvekilleri onay verip el kaldırdıysa 24 saat içinde istifa etsin  
 
1950
6.02.2023 10:36
Depremde el birliğ güç birliği sonra unut gitsin, işte bu gün doğruyu söyleyelim, yoksa daha çok ağlarız  
 
İmar Affı?
6.02.2023 10:30
İmar Affı yerine eski binaların yenilenmesi için teşvik verilse bu kadar canımız yanmaz. Bu kadar kaybımız olmaz. Allah'ım ölenlere rahmet kalanlara sabır versin. :(  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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