Cumhurbaşkanı yolsuzluktan suçlu bulundu

Editör: Osmancan Erok

Brezilya'da merkez sağın cumhurbaşkanı olan ve 1990-1992 yılları arasında görev yapan Fernando Collor de Mello, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından 25 Mayıs Perşembe günü yolsuzluk ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

Heyette bulunan 10 yargıcın 8 tanesinin mahkumiyet yönünde karar verdiği bildirilirken, davayı rapor eden yargıç Edson Fachin, 33 yıla kadar hapis cezasının talep edildiğini ancak bu kararın 31 Mayıs'a kadar açıklanmayacağını söyledi.

Askeri diktatörlüğün ardından doğrudan genel oyla seçilen ilk devlet başkanı 73 yaşındaki Collor, senatör olduğu 2010'dan 2014'e kadar yaklaşık 3,8 milyon avro rüşvet almakla suçlanıyor.